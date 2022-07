Agricultura 06-07-2022

Diputado Donoso hace llamado al Gobierno a generar las condiciones para asegurar abastecimiento de insumos para sector agrícola

- El parlamentario gremialista acusó de inacción por parte del Ejecutivo con la agricultura nacional para enfrentar el actual escenario agrícola



El diputado de la UDI e integrante de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Felipe Donoso, acusó al Gobierno de inacción ante la actual situación que atraviesa el sector agrícola del país.

Y en esa línea, el parlamentario gremialista lamentó que en la comisión de Agricultura que se abocó a conocer las medidas que se están estudiando o implementando para enfrentar el actual escenario agrícola, no hayan asistido los ministros de Agricultura, Economía y Hacienda.

“Esto, en palabras simples, significa que no sólo no les interesa el problema agrícola, sino que tampoco tienen claras las medidas a aplicar, no tienen claro la profundidad del problema”, argumentó Donoso.

El parlamentario por el Distrito 17, aseguró que “el problema no es sólo de acceso a crédito a los agricultores para comprar los implementos e insumos necesarios para la producción agrícola de este año, sino que también implica que el Estado debe ejercer su acción para buscar los insumos necesarios para adquirirlos, tal cual como se hizo con las vacunas y asegurar el abastecimiento de toda nuestra agricultura para que exista producción”.

Y agregó que, “no se trata sólo de un tema de precios, estamos hablando de escasez mundial de insumos agrícolas, por precio del dólar, combustibles, implementos, pero lo que hay que salir a comprar son los fertilizantes

Por los mismo, dijo el diputado por El Maule, “cuando los agricultores requieran o tengan la necesidad de comprar los insumos necesarios para producir, no van a estar porque ya los están adquiriendo otros Estados para sus agricultores”.

Y es que a juicio del diputado Felipe Donoso, “el Estado chileno se ha quedado dormido, no toma acción alguna, está esperando un consejo o resolución en los próximos tres meses, pero cuando ya lleguemos a ese punto no va a existir nada que comprar y vamos a tener un problema en todos nuestros campos y en nuestras familias”, finalizó.