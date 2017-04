Política 01-04-2017

Diputado Gutiérrez: “CESFAM de Colbún no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica particular”

A pocas semanas de finalizar las obras del CESFAM de Colbún, el Diputado Romilio Gutiérrez recorrió las nuevas dependencias junto al Alcalde de la comunidad, Hernán Sepúlveda y el Director de salud, Claudio Araneda. La visita tuvo como objetivo conocer el estado de avance de las obras, la cual enfrentó una paralización en su construcción durante más de un año, producto de la liquidación del contrato anticipado a la constructora Pixels SpA.





Sin embargo en esta ocasión, el diputado Gutiérrez, uno de los principales gestores de esta obra, señaló tras la visita que “es un consultorio con una muy buena infraestructura y con espacios muy bien pensados para la comodidad del paciente. Creo que aquí tenemos un desafío de contar con el personal suficiente para que la gente de Colbún tenga una atención de salud de primer nivel. Ya las dificultades no van a venir por infraestructura, realmente no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica particular de Chile”.



Por su parte, el alcalde Hernán Sepúlveda, a meses de abrir las puertas a la comunidad, señaló que “queremos que el día que entregamos este CESFAM tengamos también importantes beneficios para las personas, como la ficha electrónica y farmacia popular. Para mí como médico, la realización de este nuevo recinto de salud es más valioso todavía que como alcalde”.



El nuevo recinto de salud está ubicado en calle Adolfo Novoa 236 y consta de una superficie total de mil 663 metros cuadrados de construcción completamente climatizado.



Hasta la fecha lleva un 95% de terminado y desde que se realiza la entrega a fin de mes, hasta que se entreguen todas las certificaciones, puede pasar un plazo de tres a cuatro meses para que el CESFAM abra sus puertas a la comunidad colbunense.