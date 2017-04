Política 05-04-2017

Diputado Gutiérrez se reúne con Rector de Universidad de Talca para analizar nuevos desafíos del Campus Linares

Una positiva reunión sostuvo el Diputado Romilio Gutiérrez junto al Rector de la Universidad de Talca Álvaro Rojas, y el Consejero Regional Jesús Oses, con el objetivo de abordar diversos temas de interés para la comunidad académica y de los linarenses, tras la apertura del nuevo Campus Linares de la universidad.



Tras la cita, el parlamentario señaló que “el motivo era plantearle cuáles eran los planes de desarrollo de la universidad hacia adelante y el rector nos ha dicho que va a continuar fortaleciendo las carreras actuales, pero también se va a comenzar a trabajar en la línea de los postgrados, un importante paso para los actuales profesionales que trabajan en Linares y que por diversas razones no han tenido la posibilidad de cursar un postgrado y que ahora la universidad está dispuesta para abrir esta variante”.



Asimismo, además de destacar el importante rol que tendrá la facultad de educación como referente para la región y el país, Gutiérrez planteó la posibilidad de ofrecer nuevas carreras profesionales para el campus Linares. “Creo que sería conveniente que la universidad estudie un mecanismo para abrir otras carreras profesionales más allá de las pedagogías en los próximos años, sabemos que esto debe obedecer a un estudio de demanda, de posibilidades que los futuros profesionales encuentren una oportunidad de trabajo, pero creemos que es ahora el minuto ahora para que se inicie lo antes posible este estudio y nos permita tener el día de mañana una mayor oferta académica, que hoy día se suma la ampliación de la oferta del CTF San Agustín y esperamos que el día de mañana se sume también el CTF Estatal”, afirmó.



Por su parte, el Rector Álvaro Rojas señaló estar optimista con el Campus Linares y aseguró que se ha ido avanzando conforme al compromiso público: “este año se crearon dos nuevas carreras; Pedagogía en Educación Básica y Educación Parvularia, tuvimos una muy buena postulación en ambas y estamos consolidando nuestro equipo de profesores. El próximo año pretendemos inaugurar otras dos nuevas carreras, pedagogías en ciencias biología y química y matemática y física, así vamos avanzando en una gran facultad de educación que debiera ser un referente importante no solamente en la región si no que en todo el país”.