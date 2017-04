Política 06-04-2017

Diputado Gutiérrez se reunió con Ministra de Educación para abordar deuda que mantienen municipios con profesores

Con el objetivo de abordar una serie de problemas en materia de educación que actualmente enfrentan diversas comunas en la región del Maule, el Diputado Romilio Gutiérrez llegó hasta el Ministerio de Educación para reunirse con la jefa de esa cartera, la Ministra Adriana Del Piano. Entre los temas que se analizaron, uno de los que más genera preocupación es la deuda que mantienen las alcaldías con los profesores.



“He tenido la posibilidad de conversar con varios alcaldes por el pago de demandas que han hecho los profesores por deuda labores y son cantidades importantes, en torno a los 1000 millones y en casos más, por tanto, lo que le he planteado a la Ministra es la posibilidad de ver un mecanismo de apoyo a las municipalidades y cómo resolvemos esta deuda que por un lado esperamos que se le pague lo más pronto posible a los profesores, pero también que los municipios no entren en una situación de déficit presupuestario que afecte las labores que deben desarrollar en beneficio de la comunidad”, señaló el parlamentario.



Ante la propuesta, afirmó que la Ministra de Educación quedó de estudiar el tema, pero adelantó que ya hay un equipo de trabajo que muy pronto va a tomar contacto con los alcaldes para avanzar en este problema, del cual confía que se pueda resolver satisfactoriamente.



CFT ESTATAL



Gutiérrez aprovechó además el encuentro para plantear su molestia y preocupación tras la paralización del funcionamiento del Centro de Formación Técnica Estatal de Linares, cuya primera generación de estudiantes debería haber comenzado este año. “La ministra nos ha confirmado que esto no será así por diversas razones, como por ejemplo que tiene que estar primeramente nombrado el rector y en eso hay un atraso, así que lamentablemente no hay inicio el año 2017”, informó el diputado.