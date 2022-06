Política 15-06-2022

Diputado Guzmán: “No puede ser que las personas estén perdiendo la vida por la negligencia de las autoridades regionales”

“Rabia e indignación por la muerte de una persona en situación de calle producto de hipotermia en la ciudad de Talca”, señaló el diputado por el Distrito 17, Jorge Guzmán. El pasado domingo, se dio a conocer que los vecinos de la población Manso de Velasco de la comuna de Talca denunciaron el fallecimiento de una persona que vivía en la calle.

A esta lamentable situación, se suma que la zona centro sur del país se ha visto expuesta a temperaturas de hasta -4 grados Celsius, y aun no se cuenta con un programa “Noche Digna” a pesar de ya haber anunciado recursos y urgencia en el asunto. A pesar del frío y las lluvias, a la fecha, hay solo un albergue en el Maule financiado y gestionado por la Seremi de Desarrollo Social.

El diputado Guzmán indicó que, “le advertimos a las autoridades regionales que esto podía ocurrir, y solo recibimos excusas. Esta negligencia hoy le costó la vida a una persona. Nosotros no volveremos a dialogar con la autoridad regional respecto al tema, vamos a levantar el tema a la ministra de Desarrollo Social, porque no puede ser que el Estado no se esté haciendo cargo y las personas estén perdiendo la vida por la negligencia de las autoridades regionales”.