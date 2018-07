Política 21-07-2018

Diputado Ignacio Urrutia destacó rechazo de solicitud de desafuero en su contra

El diputado UDI por el Maule Sur, Ignacio Urrutia, se mostró satisfecho, tras la resolución de la Corte Suprema, de rechazar la solicitud de desafuero en su contra, presentada por la Coordinadora de presos políticos.

Esto, tras una intervención de Urrutia, respecto de la discusión sobre la reparación económica, para víctimas de violaciones a los derechos humanos. La decisión tuvo un contundente resultado de 10 votos contra 1.

En este sentido, el legislador mencionó que “estoy muy contento, ya que creo representar a muchos chilenos, que nos sentimos pasados a llevar cuando la historia de nuestro país es sólo a favor de la izquierda ideologizada. Recordemos que hasta hoy, está recibiendo pensión -por ejemplo- una persona que fue condenada por el asesinato de Simón Yévenes, dirigente sindical de la UDI”.

Urrutia agregó que “si queremos un país reconciliado con su pasado, contemos la historia con la verdad, como corresponde y no sólo balanceado para un sector. La resolución de la Corte Suprema ha sido una señal clara respecto de ello”.

No obstante, la comisión de Ética de la Cámara Baja, lo sancionó por sus dichos sobre exonerados políticos. Al respecto, indicó que “me queda solo acatar esa resolución, que es el pago de un monto en dinero de unos 600 mil pesos y una anotación de por vida… pero seguiré diciendo lo que me parece correcto”.