07-11-2017

Diputado Ignacio Urrutia mantiene rechazo a reforma al Código de Aguas

Ignacio Urrutia, parlamentario UDI por el Maule Sur, reafirmó su rechazo a la reforma al Código de Aguas que el gobierno pretende implementar. Esto, tras un masivo encuentro con más de 2 mil regantes en la medialuna de la comuna de San Clemente.



En la ocasión, donde se dieron cita regantes, canalistas y usuarios de aguas en general, Urrutia mencionó que “entendemos que se deben realizar modificaciones, pero no como lo quiere hacer el gobierno. Necesitamos que la voz de los principales involucrados se escuche”.



El legislador agregó que “llevamos cerca de 3 años discutiendo este tema en diferentes instancias, haciendo ver que la manera en que se quiere llevar a cabo, afectará de manera importante a nuestros agricultores. Esperamos que el próximo gobierno, se preocupe de este tema. El agua es motor de desarrollo en nuestros campos y la seguiremos defendiendo".



El proyecto busca modificar el concepto de derechos de aprovechamiento de aguas, con el objeto de limitar su uso, darles un carácter temporal, restringir el uso de ciertos derechos de aprovechamiento de aguas en situaciones de escasez, establecer hipótesis de extinción y caducidad, facilitar la intervención en áreas hidrológicas por parte del Estado y reformar el sistema de pago de patente por no uso, lo cual a juicio del parlamentario gremialista y de miles de usuarios afectados, es una expropiación del estado.



Diputado Tarud llama al gobierno a conferir asilo y protección a todo parlamentario venezolano que lo requiera



El diputado Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que el Gobierno de Chile debe conferirle asilo al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, luego de que éste solicitara “protección” en nuestra embajada en Venezuela por “inminentes amenazas a su seguridad”.



“Maduro no solo ha hecho fraude con la Asamblea Constituyente, sino que además hoy persigue a los parlamentarios, en consecuencia, el Gobierno de Chile tiene que conferirle asilo al vicepresidente que está como huésped en nuestra embajada si es que así lo solicita, como también a todos los parlamentarios venezolanos que así lo requieran”, afirmó el diputado.



Por otro lado, el parlamentario emplazó a todos los candidatos a la Presidencia a “pronunciarse en forma clara y contundente acerca de esta actitud persecutoria en contra de la democracia que ha tenido Nicolás Maduro durante todo este tiempo, en donde ha convertido a su gobierno en una verdadera dictadura”.



Finalmente, Tarud informó que pedirá en la comisión de Relaciones Exteriores un oficio al Gobierno sobre dicha materia.