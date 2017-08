Política 18-08-2017

Diputado Ignacio Urrutia solicitó información sobre reparación de caminos rurales de las Provincias de Linares y Cauquenes

El Diputado UDI Ignacio Urrutia, informó que solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP), y a la Dirección de Vialidad, a través de un oficio de fiscalización, los antecedentes sobre el estado en que se encuentran los trabajos de reparación de caminos rurales de todas las comunas de las provincias de Linares y Cauquenes



Esto, considerando la precaria situación en la que se encuentra un considerable número estas importantes vías, fundamentales para la conexión vial en dichos sectores, y que de un tiempo a esta parte, no han recibido mayor atención.



Urrutia solicitó el itinerario completo, con fechas individualizadas de cada camino, los plazos de llamado a licitación de la global para los caminos enrolados, nombre de las empresas adjudicadas y el motivo o circunstancia del retraso en el inicio de los trabajos.



En este sentido, el parlamentario mencionó que “solicité encarecidamente al MOP y Vialidad, me otorguen esta información, pues existe un descuido importante con caminos rurales que son de suma importancia para nuestra zona. He constatado en terreno esta lamentable situación que afecta a miles de personas en nuestro Maule Sur”.



“No podemos seguir esperando. Los entes responsables deben apurar los procesos y transparentar la información de quienes serán los responsables de ejecutar las obras. Los caminos rurales son sumamente importantes para nuestra zona, no es posible que sigan pasando los días y nadie diga nada ni establezca plazos”, puntualizó el legislador