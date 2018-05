Política 09-05-2018

Diputado Jaime Naranjo (PS) denunció "intromisión" de embajador chino, en asuntos parlamentarios

En su calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Socialista Jaime Naranjo manifestó hoy su "profunda preocupación y malestar", por las actitudes asumidas últimamente por el embajador chino en nuestro país, Xu Bu. "Claramente, él se está entrometiendo en asuntos internas de los chilenos. En una oportunidad, ya salió a criticar un acuerdo firmado por el entonces presidente de Corfo, Eduardo Bitrán. Hoy, ha tenido la audacia de entrometerse en la vida interna de nuestro Parlamento".

El legislador por la Región del Maule, sostuvo que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la formación de un grupo de amistad entre Chile y Taiwán. "Sin embargo, el embajador Bu, con una autoridad que nadie le ha dado, comenzó a llamar uno por uno a los parlamentarios para que echemos abajo ese grupo. Quiero recordar que el Parlamento es una entidad autónoma, no somos un Estado. Por lo tanto, podemos tener grupos de amistad con quienes nos parezcan y en este caso específico nos parece bien tener un grupo de amistad con Taiwán".

"A mí no me ha llamado el embajador chino, porque dejé en claro que no iba a aceptar que se entrometiera en decisiones que son propias nuestras, como parlamentarios. Esta no es primera vez que los embajadores chinos actúan de esta manera. Por ejemplo, cada vez que el Dalai Lama visita Chile, la embajada China se encarga de llamar a los parlamentarios para que no lo reciban y a veces, han tenido éxito. Pero insisto, en que esto es inaceptable, porque atenta en contra de la dignidad de nuestro país", recalcó el legislador PS.