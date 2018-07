Política 10-07-2018

Diputado Jaime Naranjo (PS) se reúne con Ministro de Justicia para crear el Dicom de no pago de pensiones alimenticias”

El Diputado socialista por la región del Maule, Jaime Naranjo, se reunió con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín para plantearle la necesidad que el ejecutivo respalde la iniciativa legislativa que el parlamentario presentó en la Cámara de Diputados, y que permite crear un “DICOM por no pago de pensiones alimenticias”.

Al respecto el diputado Naranjo señaló “si bien en Chile se ha avanzado en esta materia con mejoramientos a la ley existente, este proyecto de ley lo que pretende es crear un DICOM del no pago de pensiones alimenticias”.

Según el parlamentario “estamos recibiendo muchas denuncias del no pago oportuno de las pensiones alimenticias creo que ha llegado la hora de denunciar públicamente quiénes son los que no está poniendo el interés superior de los niños, por sobre sus intereses económicos, con este proyecto vamos ayudar a que se agilicen el pago de las pensiones alimenticias”, afirmó.

Para Jaime Naranjo es de completa justicia social que de una vez por todas se pongan freno al drama que viven cientos de miles de mujeres del país, quién deben asumir todas las responsabilidades y costos de la mantención y crianza de sus hijos.