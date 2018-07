Política 29-07-2018

Diputado Manuel Matta (dc) por cierre de Iansa: “faltó decisión para adelantarnos a esta tragedia”



El diputado por el Maule Sur, Manuel Antonio Matta, junto con reiterar su profunda preocupación por el cierre de la Planta IANSA y lo que ello implica para la zona de Linares, agregó que “faltó decisión y voluntad política para adelantarnos a esta verdadera tragedia para la comuna y sus alrededores. Durante meses realizamos diversas gestiones y tuvimos varias reuniones tanto con ministros como con los sindicatos de la empresa y los ejecutivos para evitar este cierre; hoy estamos viviendo una triste realidad que representa un duro golpe para Linares y la región, siendo la actividad remolachera clave para nuestra zona”.

Matta agregó que “cómo es posible que esto no haya sido motivo para tener ya un plan claro o de reconversión o de apoyo a nuestros agricultores y a quienes quedan cesantes. Hubo muchas luces de alerta y reiteradas reuniones. El trabajo de esta planta era fundamental para la provincia. Se generaban más de treinta y un millón de dólares que quedaban acá. El cuadro es difícil y hasta ahora no hemos tenido soluciones concretas y creemos que desde este sector debe surgir una propuesta que contribuya a la reconversión. Hoy la incertidumbre es tremenda y no sirven las buenas intenciones. Se requiere una solución concreta”.

El diputado Matta agregó que el escenario es “deprimente para la provincia de Linares y Maule Sur, toda vez que ese mercado incide fuertemente en el PIB porque significa más allá de un 30%. Así se lo dijimos al ministro de Agricultura y al instituto azucarero nacional”.