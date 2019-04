Política 24-04-2019

Diputado Matta alerta por problemas en construcción de planta de aguas servidas en escuela de San Javier

Para intentar encontrar solución al problema que afecta a la escuela Tabontinaja, en el sector rural de San Javier, el diputado DC Manuel Antonio Matta se reunió con autoridades de la División de Educación Pública del Ministerio de Educación.

A la reunión asistieron la jefa de Secplan de San Javier, Alejandra Bahamondes; Directora del Daem, Carmen Astudillo; y el director de esa escuela, Mauricio Morales.

El parlamentario explicó que “esa escuela rural, a la cual asisten 153 niños, fue construida recientemente con una inversión de casi $ 2.000 millones, no existe una planta de tratamiento de las aguas servidas”.

“Los dineros para esa obra existen y se licitó su construcción, pero la empresa que se adjudicó las obras tenía sólo rut de consultora y no de constructora, por lo que no pudo concretarse el inicio de las obras”.

“Lamentablemente, el plazo de uso de los recursos ya está vencido y por eso hemos pedido a las autoridades del ministerio de educación que, entendiendo la situación, se pueda dar un nuevo plazo para realizar una nueva licitación y así terminar con lo que hoy ocurre, en que los estudiantes deben soportar los hedores y las aguas servidas escurren desde la escuela hacia el predio contiguo”, señaló el parlamentario.