Política 14-05-2020

Diputado Matta critica al gobierno por tramitación de Ingreso Familiar de Emergencia



El diputado por el Maule Sur, Manuel Antonio Matta (DC), criticó al Gobierno por la tramitación del proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, indicando que “es decepcionante que el Gobierno no haya logrado ponerse en el lugar de las familias”

“Estamos convencidos que el Estado podía y debía hacer un esfuerzo mayor; si aprobamos lo haremos con un duro reproche, por una conducta mezquina por parte del Ejecutivo”, agregó el parlamentario.

El Veto presidencial contempló modificaciones al proyecto original -que fue rechazado en el Congreso principalmente por el monto del bono- y eleva el gasto fiscal de la iniciativa en US$30 millones. Matta agregó que “era posible subir el ingreso, era posible mantenerlo por tres meses, era posible ayudar de mejor forma a las personas afectadas por la pandemia y, el Gobierno no lo hizo por mezquindad y hay que decirlo con claridad, por un excesivo ideologismo sin sentido.”

Agregó que “el Gobierno nos deja entre la espada y la pared, prácticamente obligados porque de no aprobarse las familias no recibirán nada. Es realmente lamentable y aún espero que en el curso de las próximas horas el Gobierno ceda y escuche a quienes le estamos diciendo que se puede más”.

Como ejemplo, citó que el gasto público ante de la pandemia del Coronavirus, está aumentando menos que con ocasión de la crisis subprime del año 2009.