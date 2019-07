Política 11-07-2019

Diputado Matta (DC) acusa escasa efectividad de planes de reconversión laboral a un año de cierre de planta Iansa

El diputado DC por el Maule Sur, Manuel Antonio Matta criticó “la poca efectividad de los planes de reconversión laboral que ha impulsado el gobierno para ayudar a los ex trabajadores de la empresa IANSA a encontrar nuevos empleos” , agregando que “las medidas del Ejecutivo han sido absolutamente insuficientes”.

El parlamentario DC formuló estas declaraciones al realizar un balance de la situación de los ex operarios de dicha empresa a casi un año de su cierre y tras conocerse que apenas un 27% de los empleados despedidos de forma directa por la empresa han accedido a programas para reconvertirse laboralmente que ha impulsado el ministerio del Trabajo a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

El diputado Matta señaló que “para la provincia de Linares fue un duro golpe el cierre de la planta Iansa, ya que han quedado aproximadamente entre 400 a 500 trabajadores que no tienen hoy día una opción laboral y la reconversión ha sido reducida y todo esto ha contribuido a que nosotros en Linares tengamos cerca de un 8 % de cesantía”.

“Yo creo que esa cifra incluso puede aumentar porque en la región del Maule, debido al cierre de Fideos Suazo, la Cajonera en Cauquenes y la planta Iansa en Linares”.

“Por ello, apelo y Llamo a las autoridades regionales a enfrentar este problema m, especialmente en la provincia de Linares, donde tenemos una altísima cesantía y no veo cuales han sido los caminos de solución reales a este grave problema”.

El diputado Matta agregó que “la conducta del gobernó con relación al Maule, por decirlo elegantemente, ha sido completamente insuficiente y no he visto pasos reales que se hayan manifestado con respuestas efectivas para combatir la cesantía que dejó el cierre de la planta Iansa”.

“Quisiera también señalar que es necesario que Iansa abra un poder comprador para esas 4.000 hectáreas que todavía nos quedan a nosotros de producción remolachera, porque si así no fuera, el problema sería aún más grave”, expresó.¿.