Política 06-06-2018

Diputado Matta (DC) confirma que Dirección Nacional de Gendarmería descartó cierre de Cárcel de Chanco

Como una “muy buena noticia” calificó el diputado DC Manuel Matta la confirmación de la continuidad de la Cárcel Pública de Chanco; confirmación que obtuvo de la directora nacional de esta institución, Claudia Bendeck, con quien sostuvo una reunión continuando de esta forma las acciones que iniciara con el Ministro de Justicia para evitar el cierre del recinto carcelario del Maule.

Tras el encuentro, el diputado Matta señaló que “nosotros apoyamos el no cierre de la cárcel, por la estabilidad de los 35 funcionarios y porque puede albergar perfectamente una capacidad de 56 reos de baja peligrosidad. Todos los argumentos que señalaban que esa cárcel debía cerrarse por antigüedad no se compadecen con todas las inversiones de mejoramiento; sin ir más lejos, el año 2015 por más de 240 millones de pesos, se cambió toda la red húmeda y hay una capacidad frente a un eventual incendio de más de cincuenta mil litros de agua. Ahora, el bajo número de internos no es más que por la decisión del director regional del Maule que no quiere enviarlos a este lugar; no entendemos las razones, ya que la mayoría de los internos allí logra una alta reinserción. “

Finalmente, el diputado DC agregó que “hay que considerar, además, que el contingente que existe en la cárcel de Chanco resguarda los juzgados que existen en esta zona, de manera tal que hay muchas razones para evitar el cierre. La respuesta de la directora nacional fue clara y definitiva: no se va a cerrar la cárcel pública, lo que sin duda será muy bien recibido por la comunidad.”