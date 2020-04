Política 30-04-2020

Diputado Matta (DC) ingresa resolución para ayudar a pescadores artesanales



Un proyecto de resolución destinado a solucionar los problemas que se han originado en la entrega de aportes solidarios a los pescadores artesanales del país, ingresó la bancada de diputados DC. La iniciativa, firmada y respaldada por el diputado DC del Maule Sur, Manuel Antonio Matta, se suma a otras ingresadas por esta instancia parlamentaria para enfrentar efectos de la pandemia por Covid-19 y pide directamente al Presidente de la República modificar criterios de asignación.

La idea, explicó el diputado Matta (DC), es “responder a la legítima preocupación y malestar expresado por pescadores de diversas caletas del país, debido a que el Gobierno está exigiendo la ficha de protección social de hogares para entregar el bono de 150.000 pesos. Muchos no la tienen.”

Cabe señalar que el Gobierno anunció una agenda solidaria, considerando la entrega, por única vez, de un aporte en dinero de $150.000 a un total de 20.467 pescadoras y pescadores pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. Entre los requisitos se contempla: acreditar más de 5 operaciones ante Sernapesca en el período enero 2018-septiembre2019; tener Registro Pesquero Artesanal (RPA) de pescadores y pescadoras que se encuentren vigentes, al 26/12/2019; pertenecer al 40% más vulnerable de la población; y, ser jefe de hogar.

Según lo señalado por el diputado, “una gran mayoría de pescadores y pescadoras artesanales no tienen acceso a medios tecnológicos, no tienen Registro Social de Hogares, o bien lo tienen muy desactualizado, y para hacer entrega de este beneficio se requiere la información actualizada al mes de mayo. De allí que estemos pidiendo cambios en los criterios para entregar este bono e forma urgente “.

Matta precisó, también, que “le pedimos al Gobierno que desburocratice la entrega de ayudas y elimine la letra chica”.