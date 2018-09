Política 27-09-2018

Diputado Matta (DC) por fallo de La Haya “la soberanía de Chile no está en juego”



A seis días de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima de Bolivia contra Chile, el diputado DC, Manuel Antonio Matta, en su calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, participó hoy de la reunión citada por el Presidente Piñera, para analizar los diversos escenarios que puede enfrentar Chile afirmando que “no nos vamos a negar al dialogo, pero la soberanía de Chile no está en juego”

Concluido el encuentro, el diputado Matta aseguró que “Chile ha tenido una larga historia de dialogo con Bolivia, de manera tal que tenemos que de buena fe tener una relación distinta, diferente con Bolivia, sin que esto signifique en ningún momento un condicionamiento de soberanía territorial, porque ese es un punto que para Chile está cerrado desde 1904”.

Agregó que “si ha Chile lo invitan a dialogar por acuerdo de la Corte Internacional de Justicia, por supuesto no nos vamos a negar al dialogo. Hubo una gran concordancia en los participantes en términos de fortalecer en estas horas la unidad nacional, de tener una política de Estado clara, la soberanía nacional no está en juego y no se puede aceptar entrar en negociaciones sobre aspectos de soberanía.”

Consultado por la posibilidad de salir del Pacto de Bogota, el diputado Matta enfatizó que “la unanimidad de los presentes manifestó que no íbamos a entrar en una ruptura con el pacto de Bogota, Chile es miembro del pacto y va a respetar el pacto, hoy no está en juego ese tema y nosotros estamos en el pacto de Bogota y lo vamos a respetar”.