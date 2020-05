Política 26-05-2020

Diputado Matta denuncia que BancoEstado estaría cobrando deudas morosas a cuenta del ingreso familiar



Como “preocupante y contrario al sentido de la ley que permite la entrega de un ingreso familiar de emergencia” califico el diputado Maule Antonio Matta la situación que están viviendo centenares de morosos de BancoEstado, al constatarse que esta entidad bancaria decidió cobrar las deudas impagas desde las cuentas RUT de las personas que han recibido ingresos producto de la renta de emergencia depositada por el Gobierno.

Al respecto, el parlamentario del Maule Sur señaló que “una vez más BancoEstado demuestra no estar con los chilenas y chilenos en esta pandemia al comenzar a cobrar desde las cuentas RUT los montos pendientes de las deudas de numerosas personas afectadas por la pandemia y que recibieron ingresos producto de la renta de emergencia. BancoEstado debe estar en sintonía con las políticas del estado de Chile, pedimos revertir con urgencia estos cobros y no afectar a las familias que más lo necesitan “.

El diputado Manuel Antonio Matta, agregó que “en las últimas horas he recibido desde mi región, en el Maule, numerosas denuncias al respecto y realmente parece un contrasentido que si el Estado deposita ingresos para que las personas subsistan, sea el banco del Estado el que les reste estos ingresos cobrando deudas pendientes y, finalmente, se quedan sin nada”.