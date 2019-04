Política 11-04-2019

Diputado Matta destaca logros de la DC en negociación por reforma tributaria

El diputado DC Manuel Antonio Matta destacó hoy los logros que consiguió la Democracia Cristiana en la negociación previa a la votación en general del proyecto.

En términos generales, señaló que “hemos alcanzado aportes y cambios fundamentales en relación a lo que el Gobierno ingresó hace ocho meses. Podemos decir que hoy tenemos más recaudación, se simplificó la tributación para las Pymes, se establecieron incentivos para la inversión; se disminuyeron las contribuciones para los adultos mayores; importantes aportes para la clase media y más recursos para regiones y comuna, como la nuestra, la región del Maule”.

Matta precisó que, en su análisis, la Democracia Cristiana definió 4 principios orientadores que debe cumplir la reforma para poder aprobarla, mostrando flexibilidad en cuanto a los instrumentos que pudieran cumplir estos objetivos. Estos principios son:

1. Que no reduzca la recaudación. Esto es muy importante, pues si reduce la recaudación, tarde o temprano el Gobierno tendrá que ajustar su gasto, lo que implicará recortar beneficios sociales.

2. Que no sea regresiva. Esto significa que los que ganan mayores ingresos deben ser los que paguen proporcionalmente más impuestos, lo que es de toda justicia.

3. Que no debilite al Servicio de Impuestos Internos (SII) en su rol fiscalizador. Es decir, que el SII sea fuerte y tenga las herramientas para perseguir a quienes buscan o inventan fórmulas para no pagar los impuestos que le corresponden.

4. Que incentive el crecimiento económico. Esto implica que el sistema tributario debe ayudar a los emprendedores a realizar sus proyectos, y debe generar incentivos para que haya inversión en el país, que a la larga también genere empleos de calidad.