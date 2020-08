Política 08-08-2020

Diputado Matta ingresó proyecto que busca “perdonazo” transitorio para morosos de Dicom



Transcurridos ocho años de la ley que borró de los archivos comerciales de Dicom a millones de chilenos, y considerando los efectos económicos y sociales de la pandemia, el diputado por el Maule Sur, Manuel Matta (DC), junto a otros parlamentarios, ingresó un proyecto de ley que busca un “perdonazo”. “Ya se hizo el 2012, por qué no lo podemos volver hacer ahora, de ninguna forma queremos que la gente deje de pagar lo que debe, lo que queremos es que esta deuda no le cierre las oportunidades de emprender, acceder al crédito o generar negocios y que se produzca un bloqueo de esa información”.

El proyecto modifica la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la vida Privada, estableciendo la prohibición de utilizar, comunicar o publicar datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial.

Según lo señalado por Manuel Matta, “las medidas adoptadas por parte del Ejecutivo, han sido insuficientes o demasiado tardías, profundizando los problemas que cada hogar debe enfrentar. A ello, se agrega, el problema de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que no han podido acceder a créditos especialmente destinados a ellas, como FOGAPE, toda vez que mantienen información comercial que les limita el acceso a estos, al encontrarse registrados en el conocido “DICOM”. Mismo problema tienen miles de ciudadanos para intentar ir en busca de ayuda en instituciones financieras”.