Política 13-09-2018

Diputado Matta manifiesta pleno respaldo a Mirosevic en comisión de Relaciones Exteriores

El diputado DC y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara, Manuel Antonio Matta , junto con destacar la labor realizada por el diputado Vlado Mirosevic en la presidencia de esta instancia, señaló que “no puede volver a ocurrir lo que hemos presenciado; presiones políticas que afectaron al diputado Mirosevic como presidente de nuestra comisión, por su defensa de los derechos humanos y que lo llevaron a renunciar a ese cargo; es una vergüenza”. El parlamentario formuló estas declaraciones luego que en la sesión de hoy, la comisión aceptara la renuncia presentada por el Diputado Vlado Mirosevic – a petición de él mismo - eligiendo por unanimidad al diputado Pablo Vidal de Revolución Democrática para que asuma como Presidente de la instancia. El diputado Matta agregó que “al margen de si uno comparte o no, y en mi caso no comparto, las presiones de que fue objeto el diputado Milosevic respecto a su defensa intransable en materia de Derechos Humanos frente a los regímenes de Venezuela y de Nicaragua, hoy tuvimos que aceptar su renuncia, pero no compartimos las presiones políticas que él tuvo y que lo llevaron a renunciar y finalmente dejar la presidencia, asumiendo Pablo Vidal, a quien le entregamos todo nuestro respaldo y apoyo”. “Esto además ratifica el acuerdo de gobernabilidad que mantienen los distintos comités parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados, en el sentido que la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores para el período 2018 – 2019 corresponde a un miembro del frente Amplio”.