16-12-2020

Diputado Matta respalda mesa del sector público y emplaza al gobierno a mejorar reajuste para salud



Junto con respaldar las demandas formuladas por la Mesa del sector público por el reajuste para el 2021, integrada por 16 organizaciones, el Diputado Manuel Antonio Matta en conjunto con la bancada de diputados DC, formuló un llamado al Gobierno a “avanzar en las conversaciones, considerando que aún estamos en pandemia y que los funcionarios no pueden perder su poder adquisitivo”, sumando, además, que “no se cuenta con apoyos claros y específicos para enfrentar los meses que vienen”.

El parlamentarios por el Maule Sur agregó que espera que en las próximas horas el Gobierno aumente los guarismos ofrecidos antes de ingresar la iniciativa a al Congreso; proyecto que contempla el reajuste para todo el sector, beneficios y bonos para los empleados de esta área durante el 2021.

Entre las demandas de los empleados públicos se encuentra el no perder el poder adquisitivo, considerando que el IPC de noviembre a noviembre acumulado es el equivalente al 2,7%.

Agregó que “además de considerar un reajuste que no signifique una pérdida del poder adquisitivo, los funcionarios de salud en concreto, siguen esperando y reclamando, y con razón, el prometido bono Covid, que no es un privilegio, es lo mínimo que el gobierno debería hacer para apoyar a los trabajadores que han dado todo de sí para cuidar a la población, pese a todas las carencias del sistema”.