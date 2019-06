Política 12-06-2019

Diputado Matta se reunió con Directores de Vialidad y de Obras Hidráulicas para abordar problemas de San Javier y Longaví

El diputado DC Manuel Antonio Matta, se reunió con el Director Nacional de Vialidad, Mario Anguita y con el Director de Obras Hidráulicas, Claudio Darrigrandi, para abordar distintas situaciones que afectan a las comunas de San Javier y Longaví.



En la reunión estuvieron presentes los alcaldes de San Javier, Jorge Silva, y de Longaví, Cristián Menchaca, junto a 4 concejales de Longaví y un grupo de dirigentes sociales de variadas comunidades rurales.



Tras el encuentro con ambos Directores Nacionales, el diputado Matta explicó que “esta reunión fue básicamente para darle a conocer el mal estado en general de los puentes del interior de Longaví, muchos de los cuales son de madera y ya han cumplido su vida útil, pero que son muy importantes porque además del uso que le dan los vecinos, son el paso obligado para bajar la madera de los aserraderos de la cordillera o de la precordillera, pero que claramente ya no tienen la resistencia que se requiere, lo que implica un problema real”.



“Además, una vez más tocamos el tema de un camino pavimentado, el L400 y que no pudo ser completado en su total dimensión debido a un desacuerdo que hay con Enap, por el paso de un oleoducto en el trazado del camino, lo que complica a un conjunto de vías del sector norponiente de la comuna de Longaví”.



Las comunidades han quedado particularmente molestas, porque se licitó el proyecto, se pavimentó, y no se concluyó y no se puede entregar por algo que existía hace muchos años atrás, que son los oleoductos y que no se previó eso”.



El parlamentario también sostuvo que “en el caso de San Javier también expusimos los problemas con los caminos, ya que tienen una gran red secundaria, muchos no enrolados, varios de ellos fuera del global de mantención de la red secundaria”.