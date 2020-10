Política 22-10-2020

Diputado Morales y actos vandálicos: “Si no existe una condena transversal, podrían haber otros 5.000 carabineros heridos”



En base a una información solicitada vía Transparencia, el diputado por la Región del Maule, Celso Morales, dio a conocer que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de este año, fecha en que las movilizaciones sociales decayeron producto de la pandemia, un total de 4.817 funcionarios de Carabineros resultaron con lesiones de diversa consideración a lo largo del país.

De ellos, el parlamentario gremialista precisó que 263 resultaron heridos de gravedad; 4.111 con heridas leves; 405 con lesiones menos graves, 20 de carácter reservado y 18 cuyos pronósticos aún estaban pendientes al momento de recibir la información. Además, Morales detalló que del total de funcionarios heridos, 4.324 (89,8%) son hombres y 493 (10,2%) mujeres.

En cuanto al tipo de lesiones, el diputado UDI informó que la mayoría de los carabineros terminaron policontuso (436), mientras que 154 efectivos resultaron con fracturas; 126 con impactos balísticos; 82 con quemaduras, entre otros.

Por lo mismo, Morales advirtió que de no existir una condena transversal a los hechos de violencia que se han generado en las últimas dos semanas, “podríamos tener otros 5.000 funcionarios de Carabineros con lesiones de diversa consideración, dejando a los chilenos en total desamparo”.

“La clase política no puede seguir avalando la violencia. La oposición y la izquierda democrática no puede seguir en silencio ante la justificación de algunos como el presidente del Partido Comunista. Hoy necesitamos unirnos en contra de esta violencia y vandalismo que acecha a diario a los chilenos, porque de lo contrario, las familias nunca más volverán a vivir en paz y nuestros carabineros, que lo único que buscan es protegernos, van a seguir siendo víctimas de los delincuentes y del lumpen”, señaló el parlamentario UDI por el Maule.