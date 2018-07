Política 07-07-2018

Diputado Naranjo emplaza a Relaciones Exteriores para que extradite a Pedro Barrientos, culpable de homicidio a Víctor Jara

El diputado socialista Jaime Naranjo, planteó al gobierno, en relación al asesino de Víctor Jara, que reside en Estados Unidos, que debiera tener un criterio similar al que se está aplicando hoy a Palma Salamanca y a otros frentistas que se encuentran en México o en Europa, para ser extraditados al país.

El parlamentario por la Región del Maule dijo que “el país ha sido testigo esta semana, que la Corte Suprema ha condenado a nueve ex oficiales en retiro por el homicidio de Víctor Jara y resulta, que el principal responsable, Pedro Barrientos, se encuentra en Estados Unidos. Si bien es cierto, el recibió una condena en ese país, me parece justo que el gobierno de Chile y particularmente el ministro de Relaciones Exteriores, hagan las mismas gestiones que han realizado en relación al crimen de Jaime Guzmán”.

“El señor Barrientos vive tranquilamente en Estados Unidos y nuestro país no hace nada por extraditarlo. Por ello, emplazo al ministro de Relaciones Exteriores a que haga las mismas gestiones hechas en relación al homicidio a Jaime Guzmán, que también las haga por el crimen de Víctor Jara”.

El legislador (PS) sostuvo que “solicitaré que el próximo martes le enviemos un oficio al ministro de la cartera, para que se hagan todas las gestiones con el fin de que el señor Barrientos comparezca ante la Justicia”.

“Quiero hacer un símil. El ministro de Justicia dijo en relación a Palma Salamanca, que este tipo de personas -que han cometido crímenes de esta envergadura- no pueden andar sueltas por el mundo. Yo le digo lo mismo a los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia, en relación al crimen de Víctor Jara: personas que han cometido crímenes de este tipo, no pueden andar sueltas por el mundo”, puntualizó Naranjo.