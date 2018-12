Política 08-12-2018

Diputado Naranjo: “Episodio de adultos mayores fuera del Hospital de Linares me pareció una chambonada”

Conocedor de los hechos ocurridos la madrugada del pasado domingo, en las afueras del Hospital de Linares, con un grupo de 50 adultos mayores y sus acompañantes, que vieron frustrado el viaje a un operativo oftalmológico porque los buses licitados no llegaron, las reacciones se sumaron, esta vez desde el ámbito político, para advertir sobre lo necesario que es que este tipo de hechos, no se reiteren.

Por ejemplo, el diputado (PS) Jaime Naranjo, indicó que “el episodio de adultos mayores fuera del Hospital de Linares, en la calle, me pareció una chambonada de marca mayor… no se condice con el mensaje de una política de buen trato a la tercera edad, se debieron tomar precauciones más adecuadas, lo haré saber al director nacional de SENAMA y a las autoridades de salud que corresponda.”

Por su parte, la Gobernadora de la Provincia de Linares, Claudia Jorquera, indicó que “a nombre del Gobierno, le pido las disculpas a estos adultos mayores y sus familias. Definitivamente, no es lo que esperamos que sea la atención en salud pública para la tercera edad. Hablé con el director del Hospital Base, me indicó las medidas adoptadas y procuraremos que esto no se repita nunca más”.

Ayer, se inició además, el proceso de operaciones de cataratas para estos adultos mayores, que se extenderá por 3 días, en el recinto asistencial de Linares.