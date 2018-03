Política 24-03-2018

Diputado Naranjo: “Iansa debe dar una explicación sobre la situación de la Planta Linares”

El Diputado Jaime Naranjo se manifestó molesto por los rumores del cierre de la Planta Iansa en Linares. Al respecto señaló: “me parece extraordinariamente grave por las consecuencias sociales y económicas que significa para la gente que trabaja en Iansa y, por cierto, para los productores de remolacha, porque no tendrían otra alternativa que trasladar sus productos a la planta que funciona en Chillan. En ese sentido me parece de extraordinaria importancia y le exijo a Iansa que dé una explicación, que digan si se va a cerrar o no la planta porque no pueden tener en la incertidumbre, en esta inseguridad a los productores remolacheros de la Región del Maule”.

“Hace un tiempo ya hubo problemas con la Planta de Curicó, ahora le corresponde a Linares, entonces Iansa no ha sido claro con los productores, no toma una posición transparente porque toma estas medidas de la noche a la mañana y por cierto un remolachero tiene que saber si se va a programar con siembra de remolacha o no para el próximo año, porque cambia totalmente el desarrollo del cultivo si usted tiene que entregar en Linares o tiene que mandar a Chillán”, agregó el parlamentario.