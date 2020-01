Política 25-01-2020

Diputado Naranjo: “No se debe postergar elección de gobernadores regionales”



Este 2020 las elecciones municipales incluyen también a la par, la de los Gobernadores Regionales. Un proceso clave para la descentralización, fijado para el 25 de octubre.

Durante los últimos días, los alcaldes plantearon críticas respecto de si los Gobernadores Regionales tendrán las atribuciones y los recursos necesarios para cumplir con la promesa de la descentralización. Y surgieron las dudas acerca de una posible postergación de la elección.

Al respecto, el diputado por el Maule Sur, Jaime Naranjo (PS), sostiene que “han surgido voces que pretenden postergar la elección de gobernadores regionales. Yo me opongo tajantemente a eso, no se debe aplazar. Aquí hay una campaña de amedrentamiento, lo que no se ajusta a la realidad, porque está concebida la ley para que estos cargos contribuyan a la descentralización, a que sean personas electas y cuya gestión apunte a mejorar la utilización de los recursos regionales”.

Quienes apoyan la idea de postergar las elecciones, sostienen que el proceso constituyente y una eventual nueva constitución, podría cambiar las reglas en materia de regionalización. Un grupo de alcaldes rechazó seguir extendiendo esta votación.