Política 03-07-2020

Diputado Naranjo presentó proyecto de reconocimiento a Técnicos de Enfermería



Esta semana, el Diputado Jaime Naranjo de la Región del Maule, presentó un Proyecto de Resolución el cual insta al Presidente de la República, a que envíe al Congreso Nacional, un Proyecto de Ley que reconozca a los Técnicos en Enfermería en el Código Sanitario.

Menciona que “hoy más que nunca, debido a las circunstancias sanitarias, la ciudadanía reconoce con más fuerza, su labor, dedicación y valentía en la lucha particularmente contra la pandemia. Si bien es cierto la ciudadanía los ha llamado “la primera línea”, reconociendo el coraje de todos ellos e incluso llegando a considerarlos como “héroes”, lo cierto es que internamente entre estos profesionales de la salud la valoración es desigual. Desafortunadamente, e injustamente, desde el punto de vista sanitario jurídico, poseen distintos derechos. Actualmente nuestra legislación, permite la discriminación y establece diferencias odiosas entre el personal clínico. En otras palabras, no todos los profesionales del área de la salud gozan de reconocimiento normativo de la misma forma. En efecto, hoy en día el Código Sanitario reconoce y regula a los médicos, enfermeras, odontólogos y químicos farmacéuticos en los articulados 112 y 113 de éste, sin embargo, excluye aún a los tecnólogos médicos, kinesiólogos, nutricionistas, veterinarios, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, paramédicos y Técnicos en Enfermería”.

Desde el punto de vista legislativo, son numerosas las mociones que han solicitado el reconocimiento de varios de los profesionales del área de la salud que aún no están considerados dentro de nuestro Código Sanitario, pero nada hasta la fecha se ha presentado respecto de los Técnicos en Enfermería.

“Los y las TENS, han esperado por lo menos 20 años su reconocimiento, es por ello que creo que, más aún en tiempos de pandemia, nuestros profesionales y técnicos de la salud merecen y se han ganado un reconocimiento real, palpable, que no basta solamente con la gratitud expresada por aplausos de parte de nuestra ciudadanía. Si el gobierno en su oportunidad se comprometió con ellos, debe saber responsabilizarse y cumplir. No me cabe duda, que la aprobación de este Proyecto de Resolución, es la mejor manera de honrarlos, no bastan solamente las palabras de gratitud y aplausos, ellos esperan leyes que los respalden”, sostuvo el parlamentario.