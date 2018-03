Política 28-03-2018

Diputado Naranjo (PS): “gerencia de Iansa mantendría su decisión de cerrar la planta Linares”

Lapidario fue el diputado PS por el Maule Sur, Jaime Naranjo, ratificando conversaciones con el gerente de Iansa, respecto del cese hacia el 2019, del procesamiento de remolacha, lo que en estricto rigor, significa que no recibirán el producto en Linares, obligando a los productores a llevarlo hasta Chillán, con costos que harían declinar seguir en el cultivo. Y el impacto en pérdida de fuentes de empleo y de la actividad comercial de la Provincia de Linares. Naranjo indicó que “conversé con José Luis Irarrázabal, gerente de Iansa y ante mi consulta sobre qué va a pasar con la planta en Linares, por los rumores de cierre, me señaló que definitivamente la empresa ya ha tomado la decisión de cerrar la próxima temporada del año 2018-2019, porque está funcionando a un tercio de su capacidad y eso, acompañado por la baja del precio de internacional del azúcar y por la menor superficie que se está sembrando en la región, no es negocio. Lo que podría hacer cambiar la situación es que se produjera una mejora significativa en el valor… agregando que el costo del traslado de la remolacha desde Linares a las plantas de Chillán, correría por cuenta del productor. Agregó que “le indiqué que lo menos que se merece la comunidad, es un comunicado oficial de Iansa, dónde explique esta situación y las medidas que aplicaría para resolver la condición de los trabajadores “. Al cierre de esta edición, se realizaban en Santiago, reuniones para conocer detalles de la medida, de fuente directa, en las cuales participaban, por separado, representantes del Sindicato de Trabajadores de la planta Linares, y productores remolacheros.