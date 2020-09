Política 27-09-2020

Diputado Naranjo (PS) solicita revisar deuda histórica de profesores



El Diputado por el Maule Sur, Jaime Naranjo (PS), presentó un proyecto de acuerdo en el que solicita al Presidente de la República, en colaboración con el Ministerio de Educación y Hacienda, para que estudien formas de compensar la deuda histórica que el Estado sostiene con más de 93 mil docentes a los que se les vulneró su derecho por el incumplimiento de la ley 3.551 del año 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una “asignación especial” no imponible para todo el personal del Estado considerado empleados públicos, incluyendo a los docentes, dependientes del Ministerio de Educación.

Como resultado de la municipalización de la educación impuesta a partir de 1981, los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de dicha asignación, pues al ser traspasados a los municipios, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores.

El Decreto que estableció el traslado de los profesores desde la administración pública a la administración municipal, estipulaba que éste último debía pagar el reajuste que se había dado a los funcionarios públicos.

En el año 2009 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe de la comisión sobre deuda histórica, la que estimó que 84 mil 548 profesores no recibieron la asignación y el total adeudado es de 11 mil 637 millones de dólares.

En la actualidad muchos de estos docentes han fallecido sin recibir el pago de su deuda y la mayoría de ellos tiene una edad avanzada, con bajas jubilaciones y un gran daño a sus ingresos por casi 30 años.

Ante la actual situación sanitaria y económica hace un llamado al Presidente de la República a reconocer y pagar la Deuda Histórica a los profesores.