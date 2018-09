Política 26-09-2018

Diputado Naranjo (PS) solicitará investigar eventual participación de chilenos en atentados a Venezuela

El diputado socialista, Jaime Naranjo, solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores, un oficio para que el Gobierno realice una investigación interna que despeje cualquier duda sobre la participación o colaboración de algún compatriota en los atentados terroristas que afectaron a Venezuela en los últimos días.

El parlamentario (PS) por la Región del Maule ,dijo que “la denuncia que ha realizado el señor Maduro es extraordinariamente grave y delicada y me hubiera gustado que la respuesta del Gobierno de Chile, hubiera sido otra y no caer en la misma agresividad en la cual ha caído el señor de Maduro”.

Naranjo, agregó que “no tengo ninguna duda y me resultaría difícil entenderlo, que haya detrás de esto alguna mano del gobierno chileno y menos de la cancillería. Pero ¿Qué podría pasar si algún funcionario subalterno, medio termocéfalo, se le ocurrió participar de esta operación y al margen de las autoridades de gobierno, si colaboró y de alguna manera, prestó apoyo a esta acción?”.

El legislador socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que “para dejar todo tranquilo y que no quedara ninguna duda, lo que correspondía era que el Gobierno de Chile iniciara una investigación interna, en la embajada de nuestro país, de tal manera de dejar absolutamente claro, que ni el gobierno ni ningún funcionario subalterno podría haber participado de esta operación”.

El parlamentario socialista, puntualizó que “solicitaré un oficio a la cancillería para que se haga una investigación interna de los funcionarios que tiene Chile en Venezuela, para despejar cualquier duda sobre una eventual participación sobre estos hechos, que ha denunciado el gobierno de Venezuela”.