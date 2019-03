Política 21-03-2019

Diputado Naranjo (PS) valora decisión de mesas de la cámara y senado de no asistir a almuerzo en honor a Bolsonaro

El diputado e integrante de la Comisión de relaciones exteriores de la Cámara, Jaime Naranjo, respaldó la determinación de las máximas autoridades del Senado y de la Cámara de no asistir al almuerzo en homenaje al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

A juicio del parlamentario socialista, que presidirá la Comisión de RR.EE. de la Cámara, “hay que mirarlo de una perspectiva de los derechos humanos, donde este señor ha tenido conductas y declaraciones de cosas internas de Chile, diciendo que Pinochet debió haber matado a más gente de izquierda, valorando además la dictadura”.

“Me parece un contrasentido que el Presidente Piñera quien ha declarado tener una mirada universal sobre derechos humanos, reciba a este abrazo del oso, por parte del señor Bolsonaro, que interpreta un discurso anti derechos humano. Eso no puede ser aceptado”, dijo Naranjo.

En este marco el diputado PS, agregó que “el gesto de las mesas del senado y la cámara es valorable”.

“Si uno quiere tener un discurso coherente en materia de Derechos Humanos no puede tener un doble estándar en este sentido”, concluyó Jaime Naranjo.