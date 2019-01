Política 18-01-2019

Diputado Pablo Prieto presenta proyecto de ley para agilizar la aprobación de planos reguladores

El diputado, Pablo Prieto, presentó ayer un proyecto de ley que busca modificar la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el fin de hacer más expedito los procesos de aprobación de proyectos de planos reguladores, al igual que la modificación de los mismos.

Asimismo, explicó el parlamentario, la iniciativa legal pretende generar certidumbre jurídica respecto al proceso de petición y otorgamiento de permisos de edificación y construcción ante la DOM -Dirección de Obras Municipales-, en la medida en que ante el silencio constante del órgano y aún con instrucción de la respectiva Seremi, se entienda un silencio positivo y se otorgue el correspondiente permiso solicitado.

En definitiva, agregó, el objetivo del presente proyecto de ley, es otorgar certeza jurídica a los instrumentos de planificación territorial y a los permisos de edificación que se otorguen por las respectivas Direcciones de Obras Municipales, de manera que no queden sujetos a evento futuros e inciertos a los que están sometidos en la actualidad, “sabemos que la burocracia de las instituciones no dan la confianza suficiente al rubro inmobiliario para poder desarrollar sus proyectos, lo que genera un impacto directamente en la inversión y el empleo”

“Estamos preocupados por la empleabilidad, estamos preocupados por la inversión que hay en regiones y mediante esta medida de desburocratizar lo que es el proceso de aprobación de un plano regulador sobre todo en la etapa final que es la etapa cuando está en Contraloría va a permitir generar esa inversión y ese empleo que tanto necesitamos hoy en día”, acotó

En concreto, dijo el diputado el proyecto de ley busca destrabar los permisos, tomas de razón de los planos reguladores, con el fin de que las obras no se vean paralizadas por la demora de los distintos organismos, ya sea Municipalidad, Contraloría, DOM, Seremis, entre otros.

“Buscamos que los plazos se cumplan y de no ser así la obra se dará por aprobada, porque de lo contrario estamos frente a un escenario donde muchas construcciones deben paralizar por no contar con los permisos correspondientes, en los tiempos correspondientes”, argumentó Prieto.