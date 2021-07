Deportes 07-07-2021

Diputado Pablo Prieto solicita a ministra del Deporte apertura de estadios con aforo restringido





El parlamentario por el Maule aseguró que ya es tiempo que los chilenos puedan disfrutar de un espectáculo deportivo en forma presencial.



Tras un año y medio de pandemia, y luego de conocer la cifra de positividad más baja desde que comenzó el virus del Covid19, el diputado independiente por el Maule e integrante de la comisión de Deportes de la Cámara Baja, solicitó a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, la apertura del los estadios de manera gradual, con aforo y con todas las condiciones de sanidad necesarias.

“Creo que es hora de que el gobierno se abra a esta posibilidad real, los estadios son un bien que los chilenos aprecian infinitamente, ver un espectáculo deportivo resulta un atractivo y una fuente de relajo para muchas personas”, argumentó el parlamentario por el Maule.

Acá se trata, dijo Prieto, “de establecer un aforo adecuado, que permita que las personas no corran riesgos de contagio”, además agregó, “ir al estadio puede devolver la alegría a muchos chilenos que sueñan con ir a ver a sus equipos a un partido oficial”.

Esto, aseguró el diputado independiente, porque “la pandemia nos ha golpeado fuerte, no sólo en la parte económica, si no que en la parte social lo que ha contraído una serie de problemas sicológicos, y a través de este tipo de medidas podemos ir dando señales de libertad a quienes quieran participar de este tipo de encuentros deportivos”.

Por esta razón, finalizó el diputado Pablo Prieto, reiteró el llamado al Ejecutivo y a la ministra de deportes, Cecilia Pérez a considerar este requerimiento en los próximos anuncios del Plan Paso a Paso.