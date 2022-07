Política 10-07-2022

Diputado por el Maule Sur, Gustavo Benavente: “Han sido tres meses de intenso trabajo parlamentario”

El diputado UDI Gustavo Benavente Vergara, longaviano, desde el mes de marzo de 2022 se desempeña como parlamentario por el distrito N°18 de la Región del Maule.

Al hacer un balance de estos tres meses, asegura que “han sido de intenso trabajo parlamentario, con toda la responsabilidad que conlleva el cargo, porque el país necesita de una buena legislación, especialmente en los tiempos que corren”.

Reconoce que en lo personal el cambio desde el mundo privado al político propiamente tal, “ha implicado que tenga que ver menos a mi familia, por los viajes a Valparaíso, pero sigo siendo la misma persona de siempre. Hay menos tiempo, pero hay que saber asumirlo”.

Acerca de las preocupaciones que ha observado en el Maule Sur, sostiene que la temática de seguridad es prioritaria, “algo que se replica en casi todas las regiones del país, pero que para nosotros era hasta hace poco algo que no estaba en el primer lugar de la agenda pública local. No obstante, ha cambiado el escenario y es algo en lo que ahora estamos enfocados desde el Parlamento”.

Consultado respecto a la baja evaluación que tienen actualmente los políticos, dijo que “una forma de revertir aquello es tener una mayor cercanía y empatía, hablándole con la verdad a la gente, aunque aquello resulte a veces impopular”.

Benavente se refirió también a la labor inicial del nuevo gobierno, manifestando que “nos parece que sigue acomodándose, sin un norte claro, y con una evidente falta de liderazgo. Hay mucha inexperiencia y poca claridad, lo que no es positivo para el país. Sólo por dar un ejemplo, el Presidente Boric dijo hace dos semanas que un IFE de Invierno sería negativo porque generaría más inflación, pero al día siguiente señaló que un IFE sería negativo, pero a lo mejor las transferencias directas serían positivas, aunque desde el punto de vista de la teoría económica eso sigue generando inflación”.

En otro aspecto, dijo que el Plebiscito de Salida de la nueva Constitución con las alternativas de Apruebo o Rechazo, sobre lo cual el país deberá pronunciarse el próximo 4 de septiembre, “es clave para decidir el futuro de Chile, pero ocurre que una vez conocido el texto del borrador de la nueva Constitución, llegamos a concluir en que- lamentablemente- no soluciona los problemas por los cuales legítimamente muchos chilenos se manifestaron. Al contrario, agrega más problemas para los años futuros con distintos sistemas de justicia, y es ambigua porque pretende regular la institución, pero de una manera tal que uno no sabe cómo va a funcionar. Por lo demás divide a los chilenos y no da respuesta a lo que realmente demandaba la ciudadanía, por lo tanto, a mí no me queda más que Rechazar”.