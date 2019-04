Policial 24-04-2019

Diputado por el Maule Sur Rolando Rentería sufrió robo de vehículo mediante técnica de “la encerrona”

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en la comuna de Cerro Navia



En la madrugada de ayer, el Diputado UDI por el Maule Sur, Rolando Rentería Möller, fue víctima del robo del vehículo en que se desplazaba por el método de la “encerrona”, en Cerro Navia, alrededor de las 2 de la madrugada.

El parlamentario y otras dos personas, su chofer y un amigo, se encuentran bien sin perjuicios físicos. Junto con el móvil Volvo que le arrienda el Congreso, los 5 sujetos que los asaltaron utilizando capuchas y amenazándolos con armas de fuego, les robaron otras pertenencias.

Hasta el cierre de esta edición, no fue posible dialogar con el diputado y ex Alcalde de la comuna de Linares, pero en medios nacionales se señalaba que, según informó el Capitán José Vargas, de la Prefectura Occidente, el hecho ocurrió en el sector de Américo Vespucio Sur con la Costanera Norte, donde el vehículo Volvo del diputado fue interceptado por una banda de cinco sujetos a bordo de un Fiat Palo. (Foto Biobiochile.cl),



ALCALDE



El Alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, lamentó enormemente el hecho delictual que en la madrugada de ayer afectó al Diputado por la zona, Rolando Rentería Möller cuando se encontraba en Santiago, mediante la técnica de la “encerrona” un grupo de antisociales le robó su vehículo fiscal. “Como Alcalde, pero sobre todo como vecino de Linares, yo esperaría que ningún hecho de estas características o de otras le ocurra a ningún vecino de la comuna y por cierto, a alguien que representó a la comuna por ocho años, Rolando Rentería, dio lo mejor de sí cuando representó a Linares. Y ahora no solo representa a la comuna sino que al Maule Sur. Gracias a Dios por él, por sus acompañantes y por su familia, no llegó a mayores. Un hecho de carácter nacional, que haya sido víctima de esta encerrona, con armas de fuego. Yo no quisiera que esto le ocurriera a nadie”.