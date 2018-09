Política 22-09-2018

Diputado Prieto cuestiona lento avance habitacional en la región del maule

De acuerdo a las cifras el Maule solo supera a las regiones del Bío Bio que registra un -0,2%; Tarapacá con un 0,8 % y Arica y Parinocota con 2.0%.

Impactado por los resultados del último informe Trimestral de percepción de la actividad de la Construcción Regional, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción, se manifestó el diputado Pablo Prieto Lorca.

El informe revela un fuerte avance e incremento en programas habitacionales en varias regiones del país, especialmente en la Araucanía que acumula un incremento de 6,2% donde destaca el plan habitacional DS 19 e iniciativas inmobiliarias de carácter privadas y la Región de Coquimbo donde hay una expansión sectorial del 7,9%, sin embargo en la Región, no ocurre lo mismo ya que es la cuarta más lenta con un 2,2%.

Esto corresponde a la primera parte del año y que da cuenta del impacto que tienen los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

A juicio del diputado Prieto, esto es sin duda el fiel reflejo de la débil gestión del Ministerio de Vivienda a nivel regional ya que no hay director de Serviu, en ejercicio real, solo un (s) y un concurso de alta dirección pública que aún no se resuelve.

“Es claro que en este escenario los funcionarios en este esquema, poco claro, rechazan todos los proyectos que pueden por temor injustificado a ser cuestionados y sobre todo extreman los reparos. Para ellos, resulta más legitimo eliminar proyectos por cualquier cosa, más que poner voluntad buscar alternativas legitimas para hacerlos viables”, dijo el parlamentario.

Es evidente que falta manejo político, de quienes lideran el Ministerio de Vivienda para atraer más recursos a la Región.

“El Maule siempre se ha caracterizado por estar en los primeros lugares, pues somos una región con muchas necesidades y a través de la vivienda social se logra revertir la baja en el desempleo, hoy agravado por el cierre de muchas empresas en la Región”, agregó.

Si bien en materia habitacional han habido anuncios de importancia y modificaciones a la política habitacional, por parte del gobierno es prioritario cambiar este escenario, ya que si se están entregando casas se trata de proyectos que vienen de la administración anterior.