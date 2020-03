Política 26-03-2020

Diputado Prieto impulsa proyecto de ley que solicita al Presidente que prorrogue el pago de las cuentas de servicios básicos en medio de la crisis por coronavirus



El diputado Pablo Prieto presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley por medio del cual se le solicita al Presidente de la República que haga efectiva la prórroga en el pago de las cuentas de servicios básicos, como luz y agua.

Esto, explicó el parlamentario por el Maule, se pide en el marco de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, a causa de la propagación del coronavirus Covid-19.

En esa línea, Prieto sostuvo que "he presentado este proyecto de ley para que el Presidente de la República, haciendo uso de sus facultades y en el marco del Estado de Catástrofe, decrete la suspensión del pago de los servicios básicos mientras dure esta pandemia, postergándolo por un plazo de al menos tres meses".

La finalidad de este documento, indicó el legislador, es "alivianar el bolsillo de los chilenos, el cual está siendo afectado profundamente por la cuarentena y la imposibilidad de acudir a sus lugares de trabajo, principalmente aquellos que no pueden cumplir sus labores de forma remota o teletrabajo, y deben permanecer recluidos en sus casas".

En la misma línea, argumentó que "esperamos que las empresas tengan la comprensión necesaria y nos ayuden para que podamos superar esta crisis, teniendo la menor cantidad posible de enfermos, no sólo a causa del coronavirus en sí, sino que también por la desesperación de no contar con los ingresos suficientes para llevar el alimento a sus casas o cumplir con el pago de sus cuentas".

Finalmente, el diputado Pablo Prieto sentenció que "la idea es que tengamos todas las condiciones para enfrentar esta crisis de la mejor manera posible".