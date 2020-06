Deporte 20-06-2020

Diputado Prieto oficia al Ministerio de Justicia, la CMF y la Dirección del Trabajo para saber sobre el correcto destino de los fondos entregados por el Sifup tras acuerdo con el CDF



El legislador e integrante de la Comisión de Deportes aseguró que es importante tener “toda la claridad posible en un tema que con el paso de los días se ha ido oscureciendo con las acusaciones que han hecho una serie de ex futbolistas que ni siquiera se pensó en considerarlos”.



Frente a la polémica suscitada por el acuerdo generado entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la multinacional Turner, propietaria del Canal del Fútbol, para acordar la entrega de U$1 millón a beneficio de los futbolistas profesionales, el Diputado e integrante de la Comisión de Deportes Pablo Prieto, anunció que ofició a la Comisión de Mercado Financiero, la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Justicia para solicitar fiscalizar los acuerdos monetarios de dicho documento.

Para Prieto “este acuerdo es bastante particular porque se acordó entre dos entes como el Sifup y el CDF con dineros que a la postre sirvieron sólo para algunos futbolistas en años que – curiosamente – benefician directamente a aquellos que están a cargo de la gremial de los jugadores”.

“Eso es muy raro y poco transparente porque no he sido yo quien lo señala, sino que una cantidad importante de exfutbolistas que se sienten perjudicados porque no recibieron ayuda alguna y fueron pilares fundamentales en el trabajo que por años han llevado adelante muchos jugadores que buscaron generar una instancia que permitiera una protección real una vez concluidas sus carreras”, dijo.

“Malamente se cree que los futbolistas son personas millonarias y que nunca tendrán problemas, pero esa es la realidad de un pequeño grupo. Muchos jugadores que militaron gran parte de su vida en clubes de primera, primera B o segunda no son ricos, sino que, muy por el contrario, ellos desarrollaron una pasión y un talento y luego de eso deben desenvolverse en una actividad normal donde les cuesta en ocasiones reinsertarse”, precisó Prieto.

El Diputado Prieto recordó que “yo fui futbolista y tuve la suerte de pasar por importantes equipos de este país, incluso siendo seleccionado nacional; y ahora cuando me reencuentro con ex compañeros que me comentan su realidad, es totalmente lejana al glamour que cualquier persona puede creer. Yo junto a otros ex futbolistas, trabajamos en una mutual para ir en ayuda de aquellos compañeros de profesión que están pasando momentos muy malos, viviendo en condiciones inhumanas por lo que me duele en lo más profundo que quienes se arrogan la representación del gremio no hayan considerado a todos o quizás, a los futbolistas que más necesitan ayuda”.

“Por eso es urgente saber qué se hizo con esos recursos, donde fueron destinados y si los criterios utilizados fueron los más correctos porque desde el sentido común me da la impresión de que no se destinaron a aquellos que más lo necesitan y eso duele cuando se trata de los mismos compañeros de profesión”, argumentó.

Por lo anterior, el diputado Pablo Prieto anunció que envío oficios “al Ministerio de Justicia, la Comisión para el Mercado Financiero y la Dirección del Trabajo para que fiscalicen el correcto destino de esos millonarios fondos que recibió el Sifup, que sin duda alguna beneficiaron a unos pocos y con un criterio poco claro y no fueron destinados a aquellos futbolistas que cedieron derechos de imagen, entregaron toda su confianza en este gremio y a otros que están muy complicados en su vida diaria”.