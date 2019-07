Política 06-07-2019

Diputado Prieto presentará iniciativa para regular las carreras de galgos tras aprobarse idea de legislar

Confirmando que presentará un proyecto de ley para regular las carreras de galgos, el diputado independiente por el Maule Norte, Pablo Prieto, votó en contra de la idea de legislar del proyecto de ley que busca terminar con las carreras de perros en Chile.

Y es que a juicio del parlamentario esta es una materia que se debe regular no prohibir: “lamentablemente no sacamos nada con prohibir esta tradición, porque las carreras clandestinas son una realidad, debemos buscar la forma de proteger a estos animales y entregarles todas las condiciones para enfrentar estas tradicionales competencias”.

“Conozco desde muy temprana edad la carrera de perros galgos, y sé que hay gente que le hace daño a los animales, pero estos son casos aislados, porque hay personas que realmente cuidan a sus animales y les entregan las mejores condiciones para las corridas”, argumentó Prieto.

Es por esta razón, indicó el legislador “que me opongo desde cualquier perspectiva al maltrato animal, pero la carrera de galgos se debe regular no prohibir, se van a hacer igual en forma clandestina y ahí sí que estamos generando un daño a nuestros animales”.

Por ello, reiteró el diputado Pablo Prieto indicó que se hará cargo de esta realidad, “presentaré ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que regule este tipo de competencia y así transparentemos una realidad que hoy existe en Chile, y no podemos taparnos los ojos dejando que se hagan de manera clandestina si es que se llegan a prohibir”.