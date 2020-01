Crónica 31-01-2020

Diputado Prieto quiere multar a los médicos que “maliciosamente promocionen la modalidad de libre atención en desmedro de atención por Fonasa”

“No podemos permitir la discriminación que hoy se genera, principalmente en atenciones de urgencia”, sostuvo el parlamentario por El Maule



Hoy, en la Cámara de Diputados se dio cuenta de un proyecto de ley ingresado a tramitación por el diputado independiente Pablo Prieto, el que busca establecer una “sanción administrativa y de naturaleza pecuniaria (5 UTM) a aquellos profesionales de la salud que, maliciosamente, prefieran, fomenten o promocionen la modalidad de atención de libre elección en desmedro de la modalidad de atención institucional”.

Tras ingresar el proyecto en el Congreso, el parlamentario por el Maule explicó que “con este proyecto queremos emparejar la cancha como se dice en términos futbolístico. El 80% de los chilenos es Fonasa y un tercio de nuestros doctores atiende por Fonasa y en ese sentido, lo que hace este proyecto es hacer justicia con los usuarios del sistema público de salud, porque algunos médicos maliciosamente prefieren el pago particular o a través de una Isapre en vez de atender por Fonasa”.

“Es increíble cuando uno necesita atenderse de manera urgente o rápidamente la discriminación que se hace de parte de los médicos, así es que esperamos se elimine esta mala práctica que tienen algunos doctores, que sea sancionada con 5 UTM en una primera instancia y en una segunda que la sanción sea mucho más alta”, explicó luego.

Asimismo, agregó el legislador, “creemos que esta propuesta ayudará directamente a que no se generan discriminaciones en atención de salud, especialmente para los pacientes que se atienden por Fonasa”.

“Queremos evitar este hecho malicioso que desgraciadamente algunos profesionales de la salud cometen. Queremos que todos los tipos de pacientes sean atendidos del mismo modo y no de manera preferente a aquellos que tengan Isapre o particular, sino que tengan el mismo trato”, finalizó el diputado Pablo Prieto.