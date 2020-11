Política 14-11-2020

Diputado Prieto valora proyecto que permite el retiro forzoso de fondos de previsión para pensión de alimentos



Como un “avance sustancial” calificó el diputado independiente Pablo Prieto la aprobación por unanimidad del proyecto de ley más conocido como “Papitos Corazón”, el que faculta al juez de familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso, por parte del alimentario o su representante legal.

Lamentablemente, dijo el parlamentario por el Maule Norte, “el no pago de la pensión alimenticia se volvió una realidad nacional que es mucho más mayoritaria de lo que todos quisiéramos. Prueba de ello es que cuando se aprobó el primer retiro del 10% de los fondos de pensiones, con la posibilidad de retener dicho monto para quienes mantenían deudas de pensión alimenticia, y es que, según las cifras del propio Poder Judicial, al año 2015 el 60% de los demandados de pensión alimenticia simplemente no pagaba. Hoy, peor aún, se estima que esta realidad bordea el 85%”.

“Al parecer hay un grupo de padres que no ven esta situación con la gravedad que lo debieran hacer, la obligación alimenticia es básica, es esencial, y es un mínimo ético-moral que todo el mundo debiera cumplir”, añadió.