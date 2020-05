Política 14-05-2020

Diputado Prieto y aprobación de Ingreso de Emergencia Familiar: “Lo aplaudo, son miles las familias chilenas que lo están pasando muy mal”



El parlamentario por el Maule explicó que la iniciativa quedó en condiciones de ser visto por el Senado y de pasó poder entregar este aporte a las familias chilenas más vulnerables



El diputado independiente Pablo Prieto destacó la aprobación del proyecto de ley del Ejecutivo destinado a proteger a la población con ingresos informales y que se ha visto fuertemente afectada por el Coronavirus, “sacar adelante el Ingreso Familiar de Emergencia era fundamental para ir en ayuda de miles de familias chilenas que lo están pasando muy mal”.

En esa línea, dijo que “los chilenos estamos viviendo tiempos difíciles. Nos encontramos ante una enorme crisis, no sólo sanitaria, sino también económica y social, que amenaza la vida, la salud y el bienestar de todos los miembros de nuestra sociedad, sin hacer distinción alguna”.

“No podemos desconocer el impacto que esta pandemia ha tenido en las economías familiares de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas se encuentran en serios problemas financieros debido a que han perdido sus trabajos, sus negocios han quebrado o cerrado, y sus ingresos, si no han desaparecido del todo, se han visto fuertemente disminuidos. Esto ha provocado que se encuentren desplegando todos sus esfuerzos en poder llevar el pan a la mesa día a día, muchos con gran dificultad”, argumentó Prieto.

Y es por este motivo que el diputado independiente reiteró que era justa y necesaria la aprobación de esta iniciativa que pasó a Senado y ya en días será Ley de la República.

Y es que a juicio de Prieto, “es nuestra responsabilidad acudir en auxilio de los trabajadores informales, que constituyen el grupo de mayor vulnerabilidad, sin embargo mi propuesta no tuvo eco en el Parlamento, cuestión que lamento mucho”.

En concreto, explicó el diputado por el Maule, el proyecto de ley mantiene el monto del beneficio, el que será descendente en el tiempo, es decir que el bono per cápita sería $65.000 el primer mes; $55.250 el segundo; y $45.500 el tercero. Se aplana la entrega en un solo tramo, al 60% de los hogares más pobres. Y se incorpora al pago del segundo y tercer bonos, a los mayores de 70 años que reciban pensión básica solidaria y vivan solos.

Finalmente, el diputado Pablo Prieto hizo un llamado al Senado a hacer lo suyo con esta iniciativa, para que esta ayuda llegue en el más corto plazo.