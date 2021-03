Política 10-03-2021

Diputado Prieto y proyecto de deudores de pensiones: “va por el camino correcto”



Tras el ingreso por parte del gobierno de un proyecto de ley que facilita el cobro de las pensiones de alimentos, el diputado independiente, Pablo Prieto, aseguró que la iniciativa legal va por el camino correcto.

“Ya era hora de tomar cartas en el asunto, estamos en deuda con miles de niños, adolescentes y jóvenes del país que no reciben ni un peso de parte del progenitor que no vive con ellos”, argumentó el parlamentario por el Maule.

Y en esa línea, recordó que “en Chile el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y de ellas, dos tercios no reciben ninguna pensión de alimentos por parte de los padres de sus hijos y tienen que enfrentar solas la crianza, la formación de sus hijos”.

El ingreso del proyecto de pensiones de alimentos viene a instalar un cambio de paradigma, estableciendo sanciones de forma tal que dificulta la vida del deudor, estimulándolo a pagar las pensiones de alimentos y alivianando así la carga que actualmente recae sobre las madres.

or esta razón, el diputado Pablo Prieto hizo un llamado a sus pares del Congreso en sacar adelante esta ley que va a beneficiar a miles de niños, adolescentes y jóvenes del país, “debemos avanzar a paso firme hacia una sociedad en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, oportunidades y deberes.