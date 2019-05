Política 18-05-2019

Diputado Rentería afirma que “ha triunfado la sensatez” tras aprobación de idea de legislar reforma de pensiones

Contento y satisfecho se manifestó el diputado de la UDI, Rolando Rentería, luego que la Sala aprobara por 84 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones, la idea de legislar el proyecto que mejora el sistema de pensiones solidarias y de capitalización individual, revirtiendo así la recomendación de la Comisión del Trabajo adoptada el pasado lunes.

“Ahora podremos entrar a la discusión en particular de la reforma, para justamente plasmar los acuerdos que se han alcanzado entre un sector de la oposición y el gobierno, y así seguir implementando una reforma que permita mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, por sobre todo trazar un camino en materia de reforma de pensiones que tenga estabilidad en el tiempo y fije con claridad las reglas del juego”, subrayó el parlamentario.

En ese sentido, Rentería destacó que “por inmensa mayoría, la sala ha tenido una posición de encuentro y entendimiento, de manera tal que tal vez en la discusión en particular en la Comisión tengamos rechazos, que después la Sala puede revertir”.

“Espero que esa sensatez se mantenga durante la tramitación y sin obstruccionismo podamos discutir bien el proyecto de Ley en particular, avance y podamos tener mejores pensiones desde el 1 de enero de 2020”, concluyó.