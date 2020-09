Política 03-09-2020

Diputado Rentería celebra aprobación de proyecto que flexibiliza acceso a seguro de cesantía



*Cámara ratificó el acuerdo alcanzado en comisión mixta, que zanjó diferencias entre diputados y senadores.



Tras aprobarse con 125 votos a favor y 16 abstenciones, el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que flexibiliza el acceso y las prestaciones del seguro de desempleo, el diputado de la UDI, Rolando Rentería, celebró que se hayan zanjado de manera positiva las diferencias entre la Cámara Baja y el Senado, que permitirá dar un alivio a millones de personas que han perdido su trabajo producto de la pandemia del Covid-19.



El parlamentario gremialista destacó que hoy “el problema número uno que tenemos en Chile es justamente el tema del empleo. Hay muchas familias que lo están pasando muy mal, porque casi dos millones de personas han perdido su trabajo y otros tantos han visto una caída considerable de sus ingresos”.



“Por eso yo me alegro que se haya aprobado este proyecto por una amplísima mayoría, porque lo que hace es flexibilizar los requisitos para acceder al seguro de cesantía y también mejora los montos”, subrayó Rentería.



En esa línea, Rentería destacó que la nueva ley “va a ayudar a más de 700 mil chilenos que pedieron su trabajo, pero gracias a este subsidio, mantienen una parte de su ingreso”.



“La nueva ley”, agregó el legislador, “amplia el número de beneficiarios, más chilenos van a poder postular. En segundo lugar, aumenta el porcentaje que se paga, evitando que se caiga a menos de un 45% del sueldo que pudieran llegar a recibir. Y en tercer lugar, amplia también la cantidad de meses que va a tener cobertura, pudiendo por un decreto presidencial, llegar hasta el mes de marzo del próximo año”.



Por último, Rentería recalcó que con esta ley, las trabajadoras de casa particular “van a poder tener la posibilidad de cotizar en el seguro de cesantía y no solamente en el fondo de indemnización que tienen al día de hoy. Así, más trabajadores, ante una eventualidad como el Covid-19, van a ir teniendo mejor cobertura en caso de perder su empleo”.