Política 24-01-2021

Diputado Rentería celebra promulgación de ley para retiro de fondos de pensiones para enfermos terminales



Ley entrará en vigencia el 1 de julio de 2021.





Como un acto “tremendamente positivo", calificó el diputado de la UDI, Rolando Rentería, la promulgación de la ley que permitirá el retiro de fondos de pensiones para enfermos terminales, realizado hoy por el Presidente Piñera y que fuera aprobado ayer por unanimidad en la Cámara de Diputados.



La iniciativa establece que las y los afiliados que sean certificados como enfermo terminal por el Consejo Médico establecido para estos fines, tendrán derecho a percibir una pensión calculada como una renta temporal a doce meses, la que será pagada por la AFP a que se encuentren afiliados a la fecha del pago, con cargo al saldo de su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias tras reservar el capital necesario para pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria, cuando corresponda.



Para el parlamentario, esta ley “es un paso significativo en darle dignidad a las personas que están atravesando por un momento difícil y que necesitan de esos recursos para continuar con su tratamiento o aliviar el dolor que significa saber que le quedan pocos meses de vida”.



“No tenía sentido alguno”, agregó Rentería, “que esos dineros permanecieran en las AFP, sabiendo que ese enfermo terminal no iba a tener acceso a esos recursos, los que en definitiva se perdían”.



“Con esta ley, que entra en vigencia el 1 de julio de este año, no sólo le estamos dando dignidad a esa persona que le quedan pocos meses de vida, sino también le damos la posibilidad a él o ella y su familia, a no tener que hacer uso de recursos propios para tratamientos y medicamentos que muchas veces son muy caros y hacen que además de sufrir la enfermedad, se contraigan deudas difíciles de cubrir”, subrayó el legislador.



Finalmente, el diputado Rentería agradeció “no sólo la disposición del Gobierno de haber ingresado esta iniciativa, sino también el respaldo transversal que hubo en la discusión del proyecto, donde se le dio una rápida tramitación desde que fue ingresada en octubre pasado”.