Política 08-06-2019

Diputado Rentería comprometió su ayuda para que cuidadores sean reconocidos como sujetos de derecho

El diputado de la UDI, Rolando Rentería, sostuvo una reunión con representantes de la agrupación “ Yo Cuido ” de Linares, quienes le solicitaron al parlamentario su respaldo a la iniciativa de modificar la Ley 20.422 -conocida como Ley de Inclusión Social-, la cual promueve la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la legislación no tiene contemplado el apoyo a las personas, especialmente familiares, que dedican su vida al cuidado de sus papá, mamá, hermano o hijo, que vive en situación de discapacidad.

Así lo explicó Elba Corvalán, directora de Yo Cuido Linares, al señalar que como agrupación “buscamos que las modificaciones reconozca al cuidador informal, para optar a mejoras en la calidad de vida tanto de la persona con discapacidad, como también del cuidador”.

Por su parte, Mauricio Zorondo, jefe de operación social del Hogar de Cristo en el Maule Sur, comentó que los cuidadores “son personas que están invisibilizadas en la sociedad, pero que además no tienen las condiciones para sostenerse, muchos de ellos no pueden ir a trabajar, y por ello hemos pedido al diputado Rentería que nos apoye con esta iniciativa”.

Tras la cita, el legislador gremialista fue tajante al indicar que “existe un consenso a nivel parlamentario en cuanto que debemos reconocer y apoyar la labor que realizan los cuidadores con respeto a las personas con discapacidad”.