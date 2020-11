Política 19-11-2020

Diputado Rentería destaca aprobación de indicación para crear Defensoría de las Víctimas en Ley de Presupuesto 2021



Legislador aseguró que en la actualidad no existe un órgano "que proteja a personas indefensas que han sido víctima de hechos violentos”.



Su completa satisfacción y alegría manifestó el diputado de la UDI, Rolando Rentería, la aprobación de una indicación para avanzar en la creación de la Defensora de las Víctimas, en medio de la discusión de la Ley de Presupuesto 2021 que se lleva a cabo esta semana en la Cámara de Diputados.



El legislador gremialista explicó que “así como existe la Defensoría Penal Pública, que defiende a los imputados, que son la mayoría personas que han delinquido, necesitamos que exista en el Ministerio Público una defensoría que proteja a personas indefensas que han sido víctima de hechos violentos”.



En ese sentido, Rentería subrayó que “la Fiscalía hace una persecución de los delitos, pero no hay hoy un organismo que se preocupe y ocupe de hacer un seguimiento de las causas, que le preste apoyo a las víctimas o sus familiares, donde en muchos casos la burocracia, y especialmente ahora con la pandemia del Covid-19, hacen que los procesos sean muy lentos”.



“La aprobación de esta indicación es un paso muy importante para la creación de este organismo y lo que nos resta ahora es avanzar en la tramitación del proyecto de ley aquí en el Congreso. No nos podemos olvidar del sufrimiento de las personas que han sido víctimas de actos deleznables, violentos, en muchos casos irreparables. Y en ese sentido, la Defensora de las Víctimas prestaría un apoyo esencial en la persecución de penas y que tenga una línea directa con las víctimas y sus familiares”, comentó finalmente el parlamentario.